Alle Hubschrauber verhindert: Verletzte Frau muss aufwändig in Sächsischer Schweiz gerettet werden

Struppen (Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge) - Eine Frau (62) hat sich in der Sächsischen Schweiz beim Wandern verletzt. Ihre Rettung gestaltete sich für die Einsatzkräfte als schwierig.

Eine 62-Jährige hatte sich beim Wandern am Großen Bärenstein verletzt und musste aufwändig abtransportiert werden. © Bildmontage:Marko Förster

Die 62-Jährige war am Mittwoch mit ihren drei Enkeln am Großen Bärenstein bei Struppen wandern, als sie sich beim Abstieg über die Riegelhofstiege am Bein verletzte.

Sofort eilten die Bergwachtbereitschaften von Bad Schandau und Pirna mit insgesamt zehn Mann zu Hilfe.

Doch die Rettung der 62-Jährige war nicht einfach: Kein Helikopter aus der Gegend konnte die Bergwacht bei der Bergung unterstützen.

Während der Rettungshubschrauber Christoph 62 aus Bautzen, welcher mit einer Seilwinde ausgestattet ist, wegen eines Verlegungsfluges verhindert war, war der SAR Hubschrauber der Bundeswehr aus Holzdorf aufgrund von Wartungsarbeiten nicht einsatzbereit.