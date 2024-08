Mini-Fahrer gerät in Gegenverkehr und kracht in Skoda von dreiköpfiger Familie

Alsfeld - Glimpflich ging der Zusammenstoß zwischen einem Mini und einem Skoda Octavia am frühen Morgen des heutigen Samstags in Mittelhessen aus.

Der 22-Jährige hatte in einer Kurve die Kontrolle über den Mini verloren und geriet in den Gegenverkehr. © Fuldamedia

Passiert ist der Unfall laut einem Sprecher der Polizei um kurz vor 6 Uhr auf der L3145 zwischen Alsfeld und Willingshausen.

Hier war ein 22 Jahre alter Autofahrer in seinem Mini unterwegs. In einer Rechtskurve verlor der Mann die Kontrolle über sein Auto, geriet auf die Gegenfahrbahn und krachte dort mit dem entgegenkommenden Skoda zusammen, in dem eine dreiköpfige Familie saß.

Obwohl an beiden Autos Totalschaden entstand - die Höhe des Schadens wird auf 26.000 Euro geschätzt -, erlitten alle vier Personen glücklicherweise nur leichte Verletzungen.

Die Familie konnte vor Ort medizinisch versorgt und anschließend entlassen werden. Der 22-Jährige musste zur weiteren Behandlung in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht werden.