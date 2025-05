Amazon-Transporter kracht in Lidl-Eingang und erwischt Kunden

Saarbrücken - Am Mittwochnachmittag ist ein Amazon-Transporter im Saarland in den Eingangsbereich eines Lidl-Supermarkts gekracht.

Ein Lidl-Markt in Saarbrücken-Dudweiler wurde infolge eines Unfalls schwer beschädigt. (Symbolbild) © Hendrik Schmidt/dpa

Der Amazon-Fahrer (57) befuhr gegen 13.30 Uhr mit seinem Mercedes Sprinter den Lidl-Parkplatz in Saarbrücken-Dudweiler, als eine kurze Unaufmerksamkeit in einem heftigen Unfall endete.

Wie die Polizeiinspektion Sulzbach mitteilte, fuchtelte der 57-Jährige während der Fahrt im Fußraum herum, um nach einem Gegenstand zu greifen.

In der Folge raste er mit seinem Kleintransporter ungebremst in den Haupteingang des Markts und erfasste dabei einen Kunden (62), der sich zu diesem Zeitpunkt in dem Bereich aufgehalten hatte. Der 62-Jährige erlitt glücklicherweise nur leichte Verletzungen an Arm und Fuß.

Der Lidl-Eingang wurde derweil völlig ramponiert. Bildaufnahmen im Netz zeigen, wie der Amazon-Transporter mit der Front die Glasfassade durchbrochen hat. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf rund 25.000 Euro.