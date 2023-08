Arbeiter schraubt Solarzellen auf Dach, da passiert ein schlimmes Unglück

Bei der Montage einer Solaranlage in Niederbayern passierte ein schwerer Arbeitsunfall. (Symbolbild) © emis/123RF

Der junge Mann reinigte am Montag für eine Spezialfirma eine Solaranlage auf einem Stalldach in Dietersburg, wie ein Sprecher der Polizei am Dienstag mitteilte.

Dabei sei der Mann ausgerutscht und rund fünf Meter in die Tiefe gestürzt.

Er kam demnach schwer aber nicht lebensgefährlich verletzt mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik.