02.05.2024 06:35 E-Bike-Unfall in Reinheim: 54-Jähriger lebensgefährlich verletzt

In der Darmstädter Straße in Reinheim - in Höhe der JET-Tankstelle - kam es in der Nacht zum heutigen Donnerstag zu einem verhängnisvollen E-Bike-Unfall.

Von Florian Gürtler

Reinheim - Im südhessischen Reinheim kam es in der Nacht zum heutigen Donnerstag zu einem tragischen Unfall: Ein E-Bike-Fahrer krachte mit großer Wucht in eine Verkehrsinsel. Verhängnisvoller Unfall in Reinheim in der Nacht zum heutigen Donnerstag: Ein 54-jähriger Mann wurde auf schnellstem Weg in eine Klinik gebracht. (Symbolbild) © Montage: Friso Gentsch/dpa, Roberto Pfeil/dpa Der Crash ereignete sich gegen 2.10 Uhr in der Darmstädter Straße in Höhe der Hausnummer 53 nahe der JET-Tankstelle, wie die Polizei mitteilte. Demnach war ein 53 Jahre alter Mann mit einem E-Bike in der Straße aus Richtung Bahnhof kommend unterwegs. Dabei krachte er aus noch unbekannten Gründen in eine Verkehrsinsel. Der Radfahrer stürzte, dabei wurde er lebensgefährlich verletzt. Einsatzkräfte des Rettungsdienstes waren rasch vor Ort und versorgten den Mann, der danach auf schnellstem Weg in eine Klinik gebracht wurde. Unfall Maiwagen kippt um! Schädel-Hirn-Traumata, Gehirnerschütterungen, Knochenbrüche - 29 Verletzte Die Ermittlungen zu dem Crash dauern an. Hierzu sucht die Polizei "Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise zum Hergang geben können", wie ein Sprecher erklärte. Hinweise nimmt die zuständige Polizeistation in Ober-Ramstadt unter der Telefonnummer 0615463300 entgegen.

Titelfoto: Montage: Friso Gentsch/dpa, Roberto Pfeil/dpa