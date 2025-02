Audi-Fahrer schrottet seinen Flitzer, dann kommt er auf merkwürdige Idee

Der Audi war nach dem Alleinunfall nur noch Schrott. © HessennewsTV

Was genau dahintersteckte, berichtete ein Sprecher der Polizei am heutigen Mittwoch. Demnach war es am Vorabend gegen 22.30 Uhr zu einem Alleinunfall auf der K7 bei Kaufungen (Landkreis Kassel) gekommen. Am Ort des Geschehens zwischen Kaufungen und Helsa fanden die Ermittler lediglich den hinter der Leitplanke auf dem Dach liegenden Audi A3 vor.

Von dessen Fahrer oder möglichen anderen Insassen fehlte jedoch jede Spur. Da unter anderem auch die Sorge bestand, er hätte im Schockzustand schwer verletzt geflüchtet sein können, begann umgehend eine groß angelegte Fahndung, in deren Folge auch eine Drohne samt Wärmebildkamera zum Einsatz kam.

Zwischenzeitlich schaltete sich auch die örtliche Feuerwehr in die Suchmaßnahmen ein, die insgesamt rund drei Stunden in Anspruch nahmen. Letzten Endes konnte der 32 Jahre alte Fahrer des Audi unverletzt angetroffen werden. Kurioserweise hatte er sich aber auf einem zufällig auf seinem Fluchtweg gelegenen Hochsitz verschanzt.

Anscheinend wollte er möglichen Konsequenzen seines Crashs, der sich aus noch nicht genau geklärten Gründen ereignete, aus dem Weg gehen.