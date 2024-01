28.01.2024 10:16 Audi-Fahrerin muss Tier ausweichen und prallt frontal gegen Zaun: Junge Frau in Klinik

Bei einem Unfall in Siegburg hat eine junge Audi-Fahrerin (22) am Sonntagmorgen schwere Verletzungen erlitten. Rettungskräfte brachten sie in eine Klinik.

Von Laura Miemczyk

Siegburg - Am Sonntag ist eine junge Autofahrerin (22) bei einem Verkehrsunfall in Siegburg schwer verletzt worden. Rettungskräfte kümmerten sich nach dem Unfall um die schwer verletzte 22-Jährige. © Marius Fuhrmann Ein Polizeisprecher berichtete, dass die 22-Jährige aus Essen am frühen Sonntagmorgen gegen 6.15 Uhr auf der Hauptstraße Richtung Siegburg unterwegs war, als sie bisherigen Ermittlungen zufolge im Bereich der Einmündung zur Wahnbachtalstraße einem Tier ausweichen musste. In der Folge kam der Audi der 22-Jährigen nach links von der Straße ab und prallte frontal gegen einen dortigen Zaun. Mit schweren Verletzungen wurde die junge Frau wenig später von alarmierten Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. Unfall Tödlicher Unfall: Junger Biker (†18) verliert Kontrolle und rast gegen Hauswand Der Audi wurde erheblich beschädigt und war nicht mehr fahrbereit, wie es hieß. Der Audi war nach dem Crash nicht mehr fahrtüchtig und musste abgeschleppt werden. © Marius Fuhrmann Hauptstraße und Wahnbachtalstraße musste für den Zeitraum der Unfallaufnahme komplett gesperrt werden.

