Audi kracht gegen Hauswand: Fahrer schwer verletzt

Wie die Polizei weiter mitteilte, fuhr der 21-Jährige mit seinem Wagen von Bad Bergzaber kommend in östliche Richtung. In der Ortsdurchfahrt Oberhausen musste er mit seinem Wagen an einem geparkten Bus vorbei - und damit nahm das Unheil seinen Lauf.

Der verhängnisvolle Unfall ereignete sich am gestrigen Donnerstagabend gegen 21.30 Uhr auf der B427 im Landkreis Südliche Weinstraße in Rheinland-Pfalz .

"Am Haus entstand ebenfalls Sachschaden, dessen Höhe erst noch erhoben werden muss", fügte der Polizeisprecher hinzu. Er ergänzte, dass dem 21-Jährigen in der Klinik eine Blutprobe entnommen wurde, es steht also der Verdacht im Raum, dass der Autofahrer betrunken oder unter dem Einfluss anderer Drogen am Steuer saß.

Doch die Beamten fanden bei ihren ersten Ermittlungen noch mehr heraus: Der junge Mann hat keinen Führerschein. Auch ist der Audi weder zugelassen noch versichert oder versteuert.

Zudem stammen die Kennzeichen an dem Audi von einem anderen Wagen. Ein Strafverfahren gegen den 21-Jährigen sei eingeleitet worden.