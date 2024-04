Audi kracht gegen Lastwagen und wird auf Feld geschleudert

Henstedt-Ulzburg - Schwerer Unfall im Kreis Segeberg! Am Dienstagmorgen sind bei Henstedt-Ulzburg ( Schleswig-Holstein ) ein Auto und ein Lastwagen zusammengestoßen.

Der Audi schleuderte nach dem Unfall in ein Feld. © HamburgNews/Christoph Seemann

Wie eine Polizeisprecherin auf TAG24-Nachfrage erklärte, ereignete sich der Unfall gegen 3 Uhr auf der L326, als der Lastwagenfahrer beim Abbiegen in die Rudolf-Diesel-Straße einlenkte und dabei den entgegenkommenden Audi übersah.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Wagen in einen Graben und anschließend in ein Feld geschleudert. Der 21 Jahre alte Fahrer hatte großes Glück und erlitt nur leichte Verletzungen. Vorsorglich wurde er dennoch in eine Klinik gebracht.

Der 28-jährige Lkw-Fahrer bliebt unverletzt.