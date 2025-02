Audi kracht gegen Mauer: Zwei Verletzte bei Unfall in Dreieich

Ein Audi RS3 prallte gegen eine Mauer am Straßenrand: Bei dem Unfall in Dreieich entstand erheblicher Sachschaden. © Polizeipräsidium Südosthessen

Der Crash ereignete sich in der Nacht zum heutigen Donnerstag gegen 0.55 Uhr in der Eisenbahnstraße in Höhe der Hausnummer 60 im Stadtteil Sprendlingen, wie die Polizei mitteilte.

Die Beamten vermuten, dass die Audi-Limousine viel zu schnell unterwegs war und deshalb "unter anderem gegen einen Stromverteilerkasten und eine Mauer am Straßenrand" prallte.

Die Front des Audi wurde massiv beschädigt, ein Reifen brach aus der Aufhängung, wie auch ein Foto von der Unfallstelle zeigt.

"Vor Ort stellte die Polizei zudem fest, dass der Wagen auch zwei Verkehrsschilder überfahren sowie eine Leitplanke beschädigt hatte, ehe er an der Mauer zum Stehen kam", ergänzte ein Sprecher.

Die Einsatzkräfte des Rettungsdienstes trafen bei dem Autowrack zwei junge Männer an, beide 22 Jahre alt.