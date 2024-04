Audi Q3 kracht beim Überholen frontal in Opel Corsa: Fünf Personen schwer verletzt!

Die Fahrerin des Opel Corsa (l.) musste von der Feuerwehr aus dem Fahrzeugwrack befreit werden. © 5VISION.NEWS

Die 73 Jahre alte Fahrerin eines Opel Corsa wurde bei dem Crash in ihrem Auto eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden.

Passiert ist der Unfall bereits am Nachmittag des gestrigen Dienstags, wie ein Sprecher der Polizei am Mittwoch mitteilte.

Demnach war ein 71 Jahre alter Mann aus Gießen in seinem Audi Q3 auf der B42 von Geisenheim nach Rüdesheim unterwegs, als er ein vor ihm fahrendes Auto überholen wollte.

Dabei hatte er offenbar den entgegenkommenden, mit insgesamt vier Personen besetzten Corsa übersehen, mit dem der Audi dann beim Ausscheren frontal zusammenstieß.

Alle fünf am Unfall beteiligten Personen wurden schwer verletzt und mussten vom Rettungsdienst in Krankenhäuser in der Nähe eingeliefert werden.