Auto an unbeschranktem Bahnübergang von Zug erfasst, 78-Jährige tot!

In Bocholt hat es am Donnerstagmittag einen tödlichen Unfall an einem Bahnübergang gegeben! Eine 78-Jährige soll dabei ums Leben gekommen sein.

Bocholt - An einem unbeschrankten Bahnübergang im Bocholter Stadtteil Biemenhorst hat es am heutigen Donnerstag einen tödlichen Unfall gegeben. Ein Auto kollidierte mit einem Zug - die mehr als 20 Fahrgäste blieben unverletzt. Die Polizei will noch am Donnerstag weitere Informationen rund um den tödlichen Unfall liefern. (Symbolbild) © 123RF/majestix77 Nach Angaben der Polizei soll sich der verhängnisvolle Unfall gegen 12.55 Uhr an einem Bahnübergang im Döringer Feld nahe einem Bauernhof ereignet haben. Bei dem Opfer soll es sich um eine 78-jährige Bocholterin handeln, teilte das "Bocholter Borkener Volksblatt" am Nachmittag mit. Wie es genau zu dem Unfall kam, steht aktuell im Zentrum der Ermittlungen. Binnen Sekundenbruchteilen leitete der Zugführer eine Vollbremsung ein und brachte den Zug zum Stillstand. Die 28 Fahrgäste, die sich zum Zeitpunkt des Unfalls im Zug befunden haben, blieben den Angaben zufolge allesamt unverletzt. Noch immer sind Rettungskräfte der Feuerwehr an der Unfallstelle im Einsatz.

