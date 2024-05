Beim Abbiegen erfasst: Radler bei Unfall schwer verletzt

Torgau - Bei einem Unfall auf der Eilenburger Straße in Torgau ist am Sonntagnachmittag ein 67-jähriger Radfahrer schwer verletzt worden.

Der Radler hatte noch angezeigt, dass er abbiegen wollte. Trotzdem wurde er von dem nachfolgenden Skoda erfasst. (Symbolbild) © toa55/123RF

Der Radler war in nordöstliche Richtung unterwegs und wollte an der Einfahrt zur Kleingartenanlage "Schwarzer Bär" von der Eilenburger Straße abbiegen. Wie die Polizei am Montag mitteilte, machte er dies sogar noch durch Heben seines Armes deutlich, bevor er sich auf der linken Fahrbahnseite einordnete.

Als er daraufhin abbiegen wollte, stieß eine nachfolgende Skoda-Fahrerin (29) mit ihm zusammen.

Die Polin verlor durch den Zusammenstoß die Kontrolle über ihr Fahrzeug, prallte gegen einen Maschendrahtzaun und kam dort zum Stehen.

Rettungskräfte brachten den schwer verletzten Mann zur Behandlung in ein Krankenhaus. Die 29-Jährige blieb unverletzt.