Auto landet nach kuriosem Unfall in Vorgarten, doch eine Sache verwundert noch mehr

Hat da etwa ein Trunkenbold seinen Wagen mitten in einem Vorgarten abgestellt? Dem war in diesem Fall absolut nicht so. © Polizeipräsidium Westpfalz

Was geschehen war, berichtete ein Sprecher des Polizeipräsidiums in der Westpfalz am heutigen Montagnachmittag. So hatten Hausbesitzer aus dem 9000-Seelen-Städtchen Otterberg im Landkreis Kaiserslautern die Ordnungshüter alarmiert, weil ein silberfarbener VW Golf quer in ihrer Grünanlage stand.

Darüber hinaus fehlte aber von einem mutmaßlichen Verursacher weit und breit jede Spur. Somit war es unabdinglich, dass eine Streife der zuständigen Polizeidienststelle am Unfallort anrücken musste, um der Sache auf den Grund zu gehen.

Doch schnell stellte sich heraus: Der Wagen hatte es von ganz allein geschafft, sich quer zwischen die im Vorgarten gepflanzten Bäume und Sträucher zu setzen! Wie das möglich war? Vermutlich hatte sich das Auto in der Straße Geißbergring von allein in Bewegung gesetzt, mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit aufgrund einer nicht angezogener Handbremse.

In der Folge nahm es auf der leicht abschüssigen Straße an Fahrt auch, rauschte quer über die Fahrbahn sowie den Bürgersteig und richtete schließlich einigen Schaden an der Bepflanzung an. Auch der Lack wurde teilweise in Mitleidenschaft gezogen.