Auto rast über Kreisverkehr und überschlägt sich mehrfach - Vier Tote!

St. Egyden Am Steinfeld - Ein schwerer Autounfall kostete vier Menschen in Österreich das Leben. Zwei weitere wurden schwer verletzt.

Die Gruppe war nach Wien unterwegs, als der schreckliche Unfall geschah. © Einsatzdoku/Lechner/APA/dpa

Wie die Landespolizeidirektion Niederösterreich am frühen Morgen mitteilte, war das Auto mit sechs Insassen und schwedischem Kennzeichen am Donnerstagabend gegen 21.20 Uhr in Richtung der Wiener Innenstadt unterwegs.

Rund 60 Kilometer von der Hauptstadt entfernt, bei St. Egyden Am Steinfeld, kam es dann zu dem verheerenden Crash.

Aus noch ungeklärter Ursache sei der Wagen laut Polizeiangaben ungebremst über einen Kreisverkehr gefahren und habe sich daraufhin mehrmals überschlagen. In einem Waldstück sei er schließlich auf dem Dach liegen geblieben.

Durch den Aufprall gegen die Bäume seien fünf der sechs Insassen aus dem Auto geschleudert worden, so die Polizei weiter. Trotz mehrfacher Reanimationsversuchen durch Rettungskräfte erlagen vier männliche Personen ihren schweren Verletzungen noch an der Unfallstelle.

Zwei weitere Insassen wurden mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein nahegelegene Krankenhäuser gebracht. Über ihren aktuellen Zustand ist derzeit nichts bekannt.