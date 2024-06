05.06.2024 07:32 Auto schleudert nach Crash in Bushaltestelle - Mann (36) schwebt in Lebensgefahr!

Am frühen Mittwochmorgen (5. Juni) kam es auf einer Kreuzung in Aachen zu einem schweren Verkehrsunfall. Eine Person schwebt in Lebensgefahr!

Aachen - Am frühen Mittwochmorgen kam es auf einer Kreuzung in Aachen zu einem schweren Verkehrsunfall. Eine Person schwebt in Lebensgefahr! Nach dem Zusammenstoß auf der Kreuzung schleuderte die 22-Jährige mit ihrem Auto in eine Bushaltestelle. © Polizei Aachen Nach den bisherigen Erkenntnissen der Polizei war eine 22-jährige Frau mit ihrem Wagen auf der Krefelder Straße in Richtung Autobahn unterwegs. Ein Autofahrer (36) aus der Karlsstadt wollte gleichzeitig mit seinem Fahrzeug von der Albert-Servais-Allee nach links abbiegen. Dabei übersah er die junge Frau, welche in diesem Moment eigentlich Vorfahrt hatte. Die Ampelanlage war zu diesem Zeitpunkt bereits abgeschaltet. Unfall Auf Bahngleisen rangiert? Zug kracht in Lastwagen Durch den heftigen Zusammenprall geriet das Auto der 22-Jährigen ins Schleudern und krachte mit voller Wucht in eine Bushaltestelle, die laut Mitteilung der Polizei erheblich zerstört wurde. Während die Baesweilerin und ihr 23 Jahre alter Beifahrer unverletzt blieben, erwischte es den Unfallverursacher schwer. Er wurde von den Rettungskräften mit lebensbedrohlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge erlitten durch den Crash einen Totalschaden und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird von den Beamten auf rund 70.000 Euro geschätzt.

