27.08.2024 09:08 1.162 Auto überschlägt sich und landet im Bach

Am Montag ist in Wildenfels eine Ford-Fahrerin von der Straße abgekommen und mit ihrem Auto in einem Bach gelandet.

Von Claudia Ziems

Wildenfels - In Wildenfels (Landkreis Zwickau) ist am Montag ein Ford in einem Bach gelandet. In Wildenfels ist am Montag ein Ford in einem Bach gelandet. © Mike Müller Kurz nach 14 Uhr war eine Ford-Fahrerin (62) auf der Staatsstraße 282 aus Richtung Wildenfels kommend in Richtung Wiesen unterwegs. Als sie in eine Rechtskurve fuhr, kam sie von der Fahrbahn ab, überschlug sich und landete auf dem Dach liegend in einem Bach. Nach ersten Polizeiangaben wurde die Fahrerin bei dem Unfall schwer verletzt. Der Ford musste durch einen Abschleppdienst aus dem Gewässer geborgen werden. Bei dem Crash entstand Sachschaden in Höhe von circa 20.000 Euro.

Titelfoto: Mike Müller