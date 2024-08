Auto wechselt plötzlich die Spur: Porsche-Fahrer wird in Grünstreifen geschleudert und stirbt

Der Porsche wurde nach dem Unfall auf der A535 abgeschleppt. © Christoph Petersen

Wie ein Sprecher der Beamten berichtete, war der junge Mann am Mittwochmittag gegen 12.51 Uhr in hohem Tempo auf der A535 in Richtung Velbert unterwegs, als es zwischen dem Sonnborner Kreuz und der Anschlussstelle Wuppertal-Dornap zu dem folgenschweren Crash kam.

Demnach wechselte ein anderer Autofahrer ersten Informationen zufolge vom rechten auf den linken Fahrstreifen, wobei er jedoch den Porsche übersah, der sich mit hoher Geschwindigkeit näherte.

In der Folge krachten beide Fahrzeuge zusammen, wobei der 26-Jährige durch die hohe Wucht des Aufpralls die Kontrolle über seinen Porsche verlor. Der Wagen schleuderte dann zunächst nach links gegen die Leitplanke und anschließend nach rechts in den Grünbereich neben der Autobahn, schilderte der Sprecher.

Mehrere Ersthelfer vor Ort kümmerten sich um den schwerstverletzten Fahrer, ehe Rettungskräfte ihn in ein Krankenhaus brachten. Dort erlag der 26-Jährige wenig später jedoch seinen Verletzungen.