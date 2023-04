Autofahrer kollidiert mit Baum - 15.000 Euro Schaden

Möllenbeck - In der Gemeinde Möllenbeck ( Landkreis Mecklenburgische Seenplatte ) ist es in der Nacht zu Sonnabend zu einem schweren Unfall gekommen. Es entstand ein fünfstelliger Sachschaden.

Der 20-Jährige musste schwerverletzt ins Krankenhaus gebracht werden. (Symbolbild) © Lino Mirgeler/dpa

Aus bislang ungeklärter Ursache verlor ein 20-jähriger Autofahrer gegen 4.20 Uhr auf der L08 in Höhe der Ortschaft Möllenbeck in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam von der Fahrbahn ab. Dabei prallte er gegen einen Baum, wie die Polizeidirektion Rostock am Morgen in einer Pressemitteilung bekannt gab.

Durch den Zusammenprall mit dem Baum wurde der Fahrer in seinem PKW eingeklemmt und musste von der Feuerwehr aus selbigem befreit werden.

Nach Polizeiangaben sei der Fahrer ansprechbar gewesen. Er wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.