Autofahrer kracht gegen Müllwagen, dann kommt er auf eine freche Idee!

Schramberg - So dreist muss man erst einmal sein! Ein Autofahrer ist in Schramberg (Kreis Rottweil) mit einem Müllwagen kollidiert. Dieser stellte für den Unfallfahrer direkt eine willkommene Entsorgungsgelegenheit dar.

Doch das Kuriose geschah erst nach dem Zusammenstoß: Dann nämlich sammelte der Autofahrer seine abgerissenen Fahrzeugteile ein und warf diese in den Müllwagen.

Laut Polizeiangaben war ein 59-Jähriger mit einem Lastwagen der Müllabfuhr im Einsatz. Auf Höhe eines Lebensmitteldiscounters hielt der Mann seinen Müllwagen an. Der 66-jährige Fahrer eines nachfolgenden Seat reagierte jedoch nicht rechtzeitig und fuhr im Anschluss auf das Müllfahrzeug auf.

Ein kurioser Unfall hat sich am gestrigen Montagmittag gegen 12 Uhr auf der Schiltachstraße im baden-württembergischen Schramberg ereignet.

Am Müllwagen entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 3000 Euro und am Seat von etwa 15.000 Euro.