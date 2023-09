Autofahrer übersieht Biker: 36-Jähriger stirbt noch an Unfallstelle

Ratzeburg - Am Donnerstagmorgen ist ein 36-jähriger Motorradfahrer aus Hamburg nach einem Zusammenstoß mit einem Audi in Reinbek ( Schleswig-Holstein ) tödlich verunglückt. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Zur Sachschadenshöhe können derzeit keine Angaben gemacht werden, so die Polizei. Ein Sachverständiger prüft nun den Unfallhergang. © News5

Nach ersten Erkenntnissen wollte der 42-jährige Audi-Fahrer an der Kreuzung Haidkrugchausse/Möllner Landstraße in Richtung Büchsenschinken nach links abbiegen, als er aus noch ungeklärter Ursache den entgegenkommenden Ducati-Fahrer übersah.

Dieser wurde bei dem folgenden Aufprall so schwer verletzt, dass er trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen durch Ersthelfer noch am Unfallort verstarb, wie die Polizei am Nachmittag mitteilte.

Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Kreuzung teilweise voll gesperrt.

Der Autofahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt.