Autofahrer verbrennt nach Unfall in seinem Wagen! Zeugin kann ihn nicht mehr retten

Oldenburg - Schrecklicher Unfall auf der A29! In der Nacht zu Freitag ist ein 22 Jahre alter Mann mit seinem Auto nördlich von Oldenburg verunglückt und anschließend in dem Wrack verbrannt. Eine Zeugin hatte noch versucht, ihn zu retten.

Ein 22 Jahre alter Mann konnte nur noch tot aus dem Wrack geborgen werden. © Nonstopnews

Wie die Polizei mitteilte, war der junge Mann kurz nach Mitternacht mit seinem BMW auf der A29 in Richtung Wilhelmshaven unterwegs. Zwischen den Anschlussstellen Hahn-Lehmden und Jaderberg krachte der Wagen auf regennasser Fahrbahn zunächst gegen die Mittelleitplanke.

Anschließend schleuderte das Fahrzeug nach rechts von der Autobahn, prallte gegen mehrere Bäume und geriet in Brand.

Eine Autofahrerin, die in gleicher Richtung unterwegs war, hielt sofort an und versuchte, den 22-Jährigen noch aus dem brennenden BMW zu retten. Durch die starke Hitzeentwicklung war dies leider nicht möglich. Der Mann verstarb noch an der Unfallstelle.

Die alarmierte Feuerwehr löschte den Brand und musste die Leiche aus dem Wrack bergen.