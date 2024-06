Autofahrerin fährt trotz roter Ampel auf Kreuzung, dann kracht's: Sechs Menschen verletzt

Gummersbach - Bei einem Unfall auf einer Kreuzung in Gummersbach (Oberbergischer Kreis) haben sechs Menschen am Samstag Verletzungen erlitten.

Rund um die Unfallstelle kam es während der polizeilichen Unfallaufnahme zu Beeinträchtigungen im Verkehr. (Symbolbild) © 123rf/lukassek

Nach Angaben eines Polizeisprechers hatte eine 49-jährige Autofahrerin aus Wermelskirchen am frühen Abend gegen 17.30 Uhr samt einer Beifahrerin (84) an einer roten Ampel an der Hindenburgstraße gestanden, als die Frau trotz Rotlicht plötzlich in den Kreuzungsbereich einfuhr.

Dabei krachte der Wagen der Wermelskirchenerin gegen das Auto eines 24-jährigen Gummersbachers, der samt drei weiterer Mitfahrer im Alter von 23, 27 und 29 Jahren auf der Karlstraße in Richtung Wilhelm-Breckow-Allee unterwegs war.

Bei dem Zusammenstoß wurden alle Insassen beider Autos leicht verletzt. Laut Polizei entstand zudem ein hoher Sachschaden, der jedoch nicht näher beziffert wurde.