06.04.2025 07:19 Autofahrt von Betrunkenem endet in der Elbe

Am Samstagabend ist ein betrunkener Autofahrer mit seinem Wagen in der Elbe bei Geesthacht gelandet. Der Rettungsdienst brachte ihn verletzt in ein Krankenhaus.

Von Manuel Rank Geesthacht - Ein betrunkener Autofahrer ist mit seinem Wagen in der Elbe bei Geesthacht (Kreis Herzogtum Lauenburg) gelandet. Feuerwehrleute bargen das Auto aus der Elbe. © Daniel Bockwoldt/dpa Der 37-Jährige habe sich eigenständig befreien können, sei jedoch mit mittelschweren Verletzungen in eine Klinik gebracht worden, sagte ein Polizeisprecher. Nach Angaben der Feuerwehr geriet das Auto am Samstagabend von der Straße in Geesthacht ab, fuhr den Deich herunter und landete über die Uferböschung im Wasser. Die Einsatzkräfte hoben das Fahrzeug aus dem Fluss.

Titelfoto: Daniel Bockwoldt/dpa