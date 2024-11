Autos krachen in Wohngebiet zusammen: Fahrer brauchen sofort Hilfe

Grevenbroich - Bei einem schweren Verkehrsunfall in einem Wohngebiet sind am Sonntagnachmittag in Grevenbroich zwei Autofahrer zum Teil schwer verletzt worden.

Beide Autofahrer wurden bei dem Zusammenstoß am Sonntag in Grevenbroich verletzt. © Polizei Rhein-Kreiss-Neuss

Wie die Polizei berichtete, war das Unglück am Sonntag gegen 14.18 Uhr in der Straße "An der Untermühle" im Stadtteil Wevelinghoven passiert.

Ein 58-jähriger Grevenbroicher war nach ersten Erkenntnissen mit seinem Ford zunächst an einem am Straßenrand geparkten Wagen vorbeigefahren.

Auf der anderen Seite kam ihm ein 57-Jähriger in einem Seat entgegen. Es kam zum Zusammenstoß.

Beide Fahrzeugführer wurden bei dem Frontalcrash verletzt und mussten nach sofortiger erstmedizinischer Versorgung durch den Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser gebracht werden.

Die beiden am Unfall beteiligten Autos wurden schwer beschädigt und mussten anschließend abgeschleppt werden. Auch an einem unbeteiligten Auto am Straßenrand entstand ein leichter Sachschaden.