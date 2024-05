Autos von der Straße geschleudert: Zwei Verletzte bei schwerem Unfall auf der B6

Machern - Bei einem schweren Unfall auf der B6 bei Machern im Landkreis Leipzig sind am Samstagmorgen zwei Männer im Alter von 28 und 53 Jahren verletzt worden.

Wie genau es zu dem Unfall kam, ist derzeit noch unklar. Die Polizei hat bereits entsprechende Ermittlungen aufgenommen. (Symbolbild) © foottoo/123rf

Wie die Polizei mitteilte, war der 28-Jährige mit seinem Audi auf der Bundesstraße aus Machern kommend in Richtung Leipzig unterwegs. An der Kreuzung mit der Cunnersdorfer Straße kam es dann zum Crash mit dem Mercedes des 53-Jährigen, als dieser die Bundesstraße in Richtung Cunnersdorf passieren wollte.

Das Unglück ereignete sich gegen 8.10 Uhr. Die Hintergründe des Unfalls, ob einer der beiden die Vorfahrt des anderen missachtet hatte, blieben zunächst unklar.

Der Zusammenstoß war so heftig, dass beide Fahrzeuge von der Fahrbahn auf ein angrenzendes Feld geschleudert wurden. Beide Autofahrer wurden verletzt. Rettungskräfte brachten sie zur Behandlung ins Krankenhaus.

Sowohl der BMW als auch der Mercedes erlitten bei dem Crash Totalschaden. Die Polizei schätzt die Schadenshöhe auf rund 70.000 Euro.