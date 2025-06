26.06.2025 12:17 Bagger stürzt kopfüber metertief in Baugrube! Fahrer hat großes Glück

In Rellingen ist am Donnerstagvormittag ein Bagger mehrere Meter tief in eine Baugrube gefallen. Der Fahrer hatte großes Glück.

Von Robert Stoll

Rellingen - Schwerer Unfall im Kreis Pinneberg! Am Donnerstagvormittag ist ein Bagger in Rellingen in eine Baugrube gefallen. Alles in Kürze Bagger stürzt in Baugrube in Rellingen.

Unfall ereignete sich gegen 9:38 Uhr.

Fahrer wurde befreit und ist unverletzt.

Ursache des Unfalls noch ungeklärt.

Feuerwehr und Rettungskräfte waren im Einsatz. Mehr anzeigen Ein Bagger stürzte auf einer Baustelle in eine Grube. © NEWS5 / Fabian Höfig Wie ein Polizeisprecher auf TAG24-Nachfrage bestätigte, hatte sich das Unglück gegen 9.38 Uhr in der Kellerstraße ereignet. Demnach war ein Bagger aus bislang noch ungeklärter Ursache auf einer Baustelle in die Tiefe gestürzt und kopfüber in einer Grube gelandet.

Als die Feuerwehr eintraf, war der Fahrer bereits befreit. Er wurde von Rettungskräften versorgt, blieb nach ersten Erkenntnissen aber unverletzt.

Titelfoto: NEWS5 / Fabian Höfig