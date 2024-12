02.12.2024 10:36 Beim Abbiegen übersehen: Kölner kracht in Ford von Fahranfänger - Klinik!

In Bergisch Gladbach ist ein Autofahrer am Sonntag bei einem Unfall verletzt worden. Der Mann kam in eine Klinik.

Von Laura Miemczyk

Bergisch Gladbach - Bei einem Unfall in Bergisch Gladbach hat ein Autofahrer (47) am Sonntag Verletzungen erlitten. Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Autos waren am Sonntagabend auf der Buchholzstraße in Bergisch Gladbach zusammengekracht. © Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis Nach Angaben der Polizei im Rheinisch-Bergischen Kreis wollte der 47-jährige Toyota-Fahrer aus Köln am Sonntagabend gegen 21 Uhr über einen abgesenkten Bordstein aus der Straße Britanniahütte auf die Buchholzstraße einbiegen, als es zum Zusammenstoß mit dem Ford eines 18-jährigen Odenthalers kam. Demnach hatte der Kölner den vorfahrtsberechtigten Fahranfänger, der auf der Buchholzstraße Richtung Mülheimer Straße unterwegs war, beim Abbiegen übersehen, woraufhin beide Wagen zusammenkrachten. Bei dem Crash wurden die Autos auf ein benachbartes Grundstück geschoben, wobei der Toyota zudem gegen einen Sperrpfosten rutschte. Unfall Unachtsamer Kapitän? Tankschiff sorgt für Verkehrschaos Der 47-Jährige erlitt leichte Verletzungen und wurde von Rettungskräften noch nach der Unfallstelle erstversorgt, ehe er in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht wurde. "Der 18-jährige Odenthaler sowie seine Beifahrerin blieben glücklicherweise unverletzt", schilderte ein Polizeisprecher. Bei dem Crash wurden beide Fahrzeuge stark beschädigt. © Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis Die Polizei schätzte den bei dem Unfall entstandenen Sachschaden auf einen mittleren fünfstelligen Betrag. © Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis Beide Autos waren nach dem Verkehrsunfall ein Fall für den Abschleppdienst. Der Gesamtschaden wird aktuell auf einen mittleren fünfstelligen Betrag geschätzt.

