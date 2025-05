01.05.2025 08:00 1.932 Mercedes rast in Maifest-Gäste: 19-Jährige schwebt in Lebensgefahr!

Bei einem Verkehrsunfall in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag sind in Remscheid zwei Frauen schwer verletzt worden. Eine 19-Jährige schwebt in Lebensgefahr.

Von Frederick Rook

Remscheid - Bei einem Verkehrsunfall in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag sind in Remscheid-Lennep zwei junge Frauen schwer verletzt worden. Eine 19-Jährige schwebt in Lebensgefahr. Das hochmotorisierte Unfallauto des 24-Jährigen wurde von der Polizei sichergestellt. © Tim Oelbermann Nach dem derzeitigen Kenntnisstand der Polizei hatten die Freundinnen zuvor das "Tanz in den Mai"-Fest der Freiwilligen Feuerwehr besucht. Nur wenige Meter von dem Event entfernt, wurden sie dann von einem Auto erfasst. Der 24-jährige Fahrer war zuvor auf der Karlstraße in Richtung Schlachthofstraße unterwegs gewesen. Gegen 23.45 Uhr verlor er plötzlich die Kontrolle über seinen Mercedes GT 63 S mit rund 600 PS. Anschließend schleuderte der Wagen auf den Bürgersteig, wo er die beiden Frauen erfasste. Rund 200 Meter weiter stoppte der Remscheider das Fahrzeug in einer Firmeneinfahrt, ohne sich jedoch um die Schwerverletzten zu kümmern. Schließlich versorgten Rettungskräfte die beiden Frauen. Auch ein Rettungshubschrauber kam zum Einsatz. Dieser flog die 19-Jährige umgehend in eine Spezialklinik nach Gelsenkirchen. Dort kämpft sie aktuell um ihr Leben. Polizei schließt Anschlag aus - Unfallfahrer in Gewahrsam Kurz bevor die beiden Frauen von dem Mercedes erfasst wurden, besuchten sie noch das "Tanz in den Mai"-Fest der Freiwilligen Feuerwehr. © Tim Oelbermann Nur durch großes Glück sind durch das Fahrzeug nicht noch mehr Personen geschädigt worden. Eine Vielzahl von Festbesuchern befand sich zum selben Zeitpunkt auf dem Gehweg zum Lenneper Bahnhof. Für den Unfallfahrer ging es noch in der Nacht weiter auf eine Polizeiwache. Dort fand auch eine Überprüfung seiner Fahrtauglichkeit statt. Da der Hinweis auf Alkoholkonsum vorlag, wurde ihm eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Die Unfallaufnahme wurde durch ein spezialisiertes Team unterstützt. Die Beamten des Verkehrskommissariats haben die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich für sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 0202/2840 zu melden. Einen Anschlag schloss ein Sprecher der Polizei aus. Dennoch wurde der 24-Jährige zunächst in Gewahrsam genommen, um Haftgründe zu ermitteln. Der demolierte Mercedes wurde sichergestellt.

