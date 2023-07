Betonmauer zerbricht nach Frontal-Crash: Illegales Autorennen?

Oldenburg - Am Dienstagabend kam es in Oldenburg zu einem heftigen Crash zwischen einem Audi, einer Betonmauer und einem Metallzaun. Ob sich der Unfall wegen eines illegalen Autorennens ereignete, ermittelt nun die Polizei . Es entstand ein enormer Sachschaden.

Die Polizei ermittelt, ob es sich um ein illegales Autorennen handelte. © Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt/Ammerland

Wie die Polizei mitteilte, war ein 40-jähriger Oldenburger mit seinem BMW X1 gegen 22.40 Uhr auf dem rechten Fahrstreifen des Staugrabens Richtung Stadtmuseum unterwegs.

Auf der angrenzenden linken Spur wollte ein 36-jähriger Fahrer eines Audi S7 den BMW-Fahrer überholen. Dieser stammte ebenfalls aus Oldenburg und war in die selbe Fahrtrichtung unterwegs.

Anscheinend hatte der 40-Jährige den Audi-Fahrer übersehen. Er lenkte nach links, um auf die Überholspur zu wechseln, und streifte den Audi.

Wegen mutmaßlich viel zu hoher Geschwindigkeit verlor der 36-jährige Oldenburger die Kontrolle über sein Auto, so die Polizei. Er kam nach links von der Straße ab und krachte frontal in eine Betonmauer. Der Aufprall war so heftig, dass die Mauer einfach durchbrach. Durch den Crash kam der Audi dann aber noch ins Schleudern, drehte sich und stieß erneut frontal gegen einen Metallzaun. Auch dieser blieb nicht standhaft und stürzte einfach um.

Fast unglaublich: Neben dem BMW-Fahrer blieb auch der Fahrer des Audis unverletzt. Der Sachschaden liegt insgesamt in sechsstelliger Höhe.