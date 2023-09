Betrunkener Fahrer stürzt mit Auto Steilhang hinunter

Schwere Verletzungen hat sich ein 23-Jähriger bei einem Unfall mit seinem Fahrzeug nahe Todtnau zugezogen. (Symbolbild) © Julian Stratenschulte/dpa

Ein 23-Jähriger war am heutigen frühen Freitagmorgen gegen 2.50 Uhr von der L 126 von Muggenbrunn kommend in Richtung Todtnau unterwegs gewesen.

Laut Polizeiangaben soll der junge Mann in Höhe des Kiosks am Wasserfall in einer Haarnadelkurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren haben und in der Folge von der Fahrbahn abgekommen sein. Im Anschluss stürzte er rund 30 Meter einen Steilhang hinunter.

Bei dem Unfall zog sich der 23-Jährige schwere Verletzungen zu. Zu seinem Glück gelang es ihm, sein Fahrzeug selbständig zu verlassen und den Notruf abzusetzen.

Bei der Unfallaufnahme wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser ergab einen Wert von 1,5 Promille.