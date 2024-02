Betrunkener kracht in Gegenverkehr: Drei Verletzte

Bad Reichenhall - Ein 27-jähriger Mann ist in Oberbayern mit seinem Audi in den Gegenverkehr geraten und hat dort einen Unfall mit drei Verletzten verursacht.

Polizisten bemerkten Alkoholgeruch beim Unfallverursacher. (Symbolbild) © Stefan Puchner/dpa

Der junge Mann wollte am Samstag gegen 4.40 Uhr auf die B21 in Bad Reichenhall auffahren. In der Rechtskurve im sogenannten Gablerknoten geriet sein Audi auf die Gegenfahrbahn. Dort prallte er frontal mit dem Mercedes Sprinter eines 52-Jährigen zusammen, berichtete die Polizei.

Der 27-Jährige und sein 24-jähriger Beifahrer wurden leicht verletzt. Der 52-Jährige wurde hingegen eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Er wurde schwer an den Beinen verletzt.

Alle kamen nach Polizeiangaben in Krankenhäuser.

Polizisten bemerkten Alkoholgeruch beim 27-Jährigen und stellten einen Atemalkoholwert von einem Promille fest. Eine Blutabnahme zur genauen Überprüfung wurde angeordnet.

Seinen Führerschein musste er abgeben, außerdem erwartet ein Verfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung.