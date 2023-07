Betrunkener Rentner (71) beim Wenden außer Rand und Band: 55.000 Euro Schaden!

Eine Blutprobe ergab bei dem 71-Jährigen einen Wert von über zwei Promille. (Symbolbild) © 123RF/tommaso79

Ein Sprecher der Polizei schilderte am heutigen Samstag, was da am Freitagabend gegen 22.30 Uhr in der Friedrich-Ebert-Straße passiert ist.

Demnach hatte der Mann offenbar die falsche Richtung eingeschlagen und wollte auf der Straße wenden. Allerdings ging das gehörig schief.

So krachte der 71-Jährige zunächst gegen eine Straßenlaterne, die dadurch schwer beschädigt wurde.

Beim weiteren Rangieren fuhr der Mann dann auch noch die Wand einer angrenzenden Garage um, die daraufhin drohte einzustürzen.