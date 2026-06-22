Biker bei Unfall an Wirbelsäule verletzt: Rettungshubschrauber im Einsatz

Wald-Michelbach - Ein Motorrad geriet ins Schlingern, der Fahrer stürzte: Bei dem verhängnisvollen Unfall im südhessischen Odenwald erlitt der 35-jährige Biker "Verletzungen an der Wirbelsäule", wie ein Sprecher der Polizei erklärte.

Tragischer Unfall im Odenwald: Ein Rettungshubschrauber brachte einen schwer verletzten Motorradfahrer in die Uniklinik Mannheim. (Symbolfoto) © Daniel Karmann/dpa

Das Unglück ereignete sich am Sonntag gegen 13.19 Uhr auf der L3409 bei Wald-Michelbach, teilte das Polizeipräsidium Südhessen mit.

Demnach war eine aus vier Bikern bestehende Motorradgruppe von dem Ortsteil Stallenkandel kommend in Richtung des Ortsteils Ober-Mengelbach unterwegs. Der 35-Jährige fuhr an der Spitze.

Aus noch unbekannter Ursache verlor der Mann die Kontrolle über seine Aprilia, er "kam nach rechts von der Straße ab und stürzte", hieß es weiter.

Einsatzkräfte des Rettungsdienstes waren nach dem Crash rasch zur Stelle und versorgten den schwer verletzten Biker. Ein Rettungshubschrauber brachte den 35-Jährigen auf dem schnellsten Weg in die Uniklinik Mannheim.