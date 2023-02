19.02.2023 17:48 8.332 Biker kracht frontal in Caddy und stirbt noch an der Unfallstelle

Am Sonntag ist in Berkenthin ein Motorradfahrer bei einem schweren Unfall ums Leben gekommen. Er war frontal in den Gegenverkehr geraten.

Von Robert Stoll

Berkenthin - Schrecklicher Unfall vor den Toren Lübecks! Am Sonntag ist in Berkenthin (Kreis Herzogtum Lauenburg) ein Motorradfahrer mit seiner Maschine in den Gegenverkehr geraten und tödlich verletzt worden. Der Biker krachte mit seiner Maschine frontal in den Caddy und erlag noch am Unfallort seinen schweren Verletzungen. © NEWS5 / Schröder Wie die Polizei auf TAG24-Nachfrage mitteilte, geschah der Unfall gegen 15.30 Uhr mitten in der Ortschaft. Der 34-jährige Biker war in Richtung Ratzeburg unterwegs, als er in einer 90-Grad-Kurve leicht auf die Gegenfahrbahn kam und dort mit dem Motorradkoffer an einem entgegenkommenden Auto hängen blieb. Dadurch geriet seine Maschine ins Straucheln und komplett in den Gegenverkehr. Ein Caddy konnte nicht mehr ausweichen, beide Fahrzeuge stießen frontal zusammen. Der Motorradfahrer erlag noch am Unfallort seinen schweren Verletzungen. Die Insassen des Caddys, zwei Erwachsene und zwei Kinder, wurden vorsorglich in eine Klinik gebracht. Ihr Auto nahm Totalschaden. Derzeit ist die Strecke noch komplett gesperrt. Ein Sachverständiger der Dekra ist vor Ort und sichert die Unfallspuren. Die Polizei rechnet mit einer Aufhebung der Sperrung gegen 18 Uhr.

Titelfoto: NEWS5 / Schröder