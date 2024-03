Biker kracht in abbiegendes Auto: Drei Verletzte bei Unfall

Markranstädt - Bei einem schweren Unfall auf der Lützner Straße in Markranstädt im Landkreis Leipzig sind am Montagnachmittag drei Menschen verletzt worden, einer schwer.

Der Fahrer (59) des Motorrads wurde schwer verletzt. Die Autofahrerin (30) sowie ihr neunjähriger Sohn erlitten ebenfalls Verletzungen. (Symbolbild) © nastenkapeka/123RF

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, war ein 59-Jähriger mit seiner Kawasaki auf der Lützner Straße in Quesitz unterwegs. An der Einmündung zur Hauptstraße wollte der Mann einen vor ihm fahrenden Ford überholen. Just in diesem Moment bog der Wagen jedoch in die Hauptstraße ab.

Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der 59-Jährige stürzte, während seine Maschine noch einen Wildschutzzaun durchbrach. Der Mann erlitt dabei schwere Verletzungen. Rettungskräfte brachten ihn zur Behandlung in ein Krankenhaus.

Auch die Fahrerin (30) des Ford sowie ihr neunjähriger Sohn wurden bei dem Unfall verletzt und mussten medizinisch versorgt werden.

Die Polizei schätzte den entstandenen Sachschaden auf rund 10.000 Euro.