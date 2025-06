07.06.2025 14:49 Biker liegt bewusstlos auf der Straße: Polizei macht gleich mehrere Entdeckungen

Von Laura Miemczyk

Düren - Bei einem Unfall in Düren hat ein Biker (26) in der Nacht zu Samstag schwere Verletzungen erlitten. Der junge Mann wurde in eine Klinik gebracht. Alles in Kürze Biker stürzt in Düren mit Leichtkraftrad.

26-Jähriger erlitt schwere Verletzungen.

Kein gültiger Führerschein vorhanden.

Leichtkraftrad nicht zugelassen und nicht versichert.

Hinweise auf Alkoholkonsum beim Biker. Mehr anzeigen Der junge Biker (26) wurde nach dem Crash in Düren mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. (Symbolbild) © 123RF/rioblanco Nach Angaben eines Polizeisprechers war der 26-Jährige in der Nacht gegen 1.40 Uhr auf der Dürener Straße in Kreuzau unterwegs, als er ersten Erkenntnissen zufolge in einer leichten Linkskurve den Bordstein touchierte und mit seinem Leichtkraftrad stürzte.

Der Dürener erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen und blieb bewusstlos auf der Straße liegen. Hinzu alarmierte Rettungskräfte versorgten den jungen Mann noch vor Ort, ehe ein Rettungswagen in eine Klinik brachte. Unfall Kleinkind rollt mit Kinderwagen in Rheinzufluss: Eltern springen hinterher! Bei der anschließenden Unfallaufnahme stellte die Polizei dann nicht nur fest, dass der 26-Jährige keinen gültigen Führerschein hatte, sondern dass sein Bike auch nicht ordnungsgemäß zugelassen war und demnach über keinen Versicherungsschutz verfügte.

Obendrein ergaben sich auch noch Hinweise darauf, dass der Biker Alkohol getrunken hatte, weshalb die Beamten die Entnahme einer Blutprobe anordneten. Das Leichtkraftrad wurde von der Polizei als Tatmittel sichergestellt, schilderte der Sprecher abschließend. Die Ermittlungen dauern an.

