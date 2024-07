Biker prallt in Kurve gegen Auto und stürzt: Motorrad nur noch Schrott

Düren - Am Sonntag ist ein Motorradfahrer (30) bei einem Unfall auf einer Landstraße in Hürtgenwald im Kreis Düren verletzt worden.

Das Motorrad wurde nach dem Unfall schwer beschädigt abgeschleppt. © Polizei Düren

Wie ein Sprecher der Polizei am Montag schilderte, war eine 41-jährige Autofahrerin aus Monschau am Sonntagabend gegen 20.15 Uhr auf der L24 in Richtung der B399 unterwegs, als der Frau in einer dortigen Kurve der 30-jährige Biker entgegenkam.

Aus bislang unklarer Ursache prallte der Mann aus Baesweiler plötzlich gegen das linke Vorderrad des Wagens und stürzte infolge des Zusammenstoßes, wobei er leichte Verletzungen davontrug.

Zur weiteren Untersuchung brachten Rettungskräfte den Biker in ein Krankenhaus, wie es hieß. Sein Motorrad wurde den Angaben zufolge stark beschädigt und war nicht mehr fahrbereit, ebenso wie der Wagen der Monschauerin, schilderte der Sprecher.