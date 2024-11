16.11.2024 20:39 Biker rast viel zu dicht an Pferden vorbei: Reiterin stürzt und wird schwer verletzt

In Schmallenberg ist eine 41-Jährige bei einem Reitunfall schwer verletzt worden. Die Frau wurde per Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht.

Von Laura Miemczyk

Schmallenberg - Bei einem Reitunfall in Schmallenberg im Hochsauerlandkreis hat eine 46-jährige Reiterin am Samstag schwere Verletzungen erlitten. Ein Rettungshubschrauber brachte die Frau in eine Klinik. Der Motocrossfahrer fuhr am Samstag offenbar viel zu dicht und zu schnell auf dem unbefestigten Weg an den Reiterinnen vorbei. (Symbolbild) © 123RF/spotpoint74 Nach Angaben der Polizei war die Frau zusammen mit zwei weiteren Reiterinnen am Samstagnachmittag gegen 14.25 Uhr auf einem unbefestigten Wirtschaftsweg von Bödefeld in Richtung Brabecke unterwegs, als den Frauen und ihren Pferden plötzlich ein Motocrossfahrer entgegenkam. Obwohl die Reiterinnen den Biker per Handzeichen um langsamere Fahrweise baten, fuhr dieser mit unverminderter Geschwindigkeit sehr nah an den Tieren vorbei, woraufhin das Pferd der 46-Jährigen scheute und mit der Reiterin zu Boden stürzte. Die Frau aus Bödefeld hatte zwar einen Reithelm getragen, erlitt bei dem Sturz aber dennoch schwere Kopfverletzungen. Unfall Motorrad kracht in Auto: Biker verletzt in Klinik "Sie wurde mit einem Rettungshubschrauber einem Krankenhaus zugeführt. Lebensgefahr besteht derzeit nicht", schilderte ein Polizeisprecher. Die Beamten sind nun auf der Suche nach dem bislang unbekannten Biker, der nach Zeugenangaben eine Sturmhaube und schwarze Oberbekleidung getragen hat. Sein Helm habe außerdem auffällige neongelbe Streifen um das Visier herum aufgewiesen, hieß es. Wer Hinweise auf die Identität des Motorradfahrers hat, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0291/90200 mit den Ermittlern in Verbindung zu setzen.

