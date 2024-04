Biker stirbt bei Unfall: Polizei sucht Zeugen

Am Sonntag ist ein Biker (†66) bei Erlabrunn tödlich verunglückt. © Niko Mutschmann

Ein Motorradfahrer (†66) war am Sonntagmittag auf der Schwarzenberger Straße/S272 in Richtung Johanngeorgenstadt unterwegs, als er in einer Kurve von der Fahrbahn abkam und mit seiner Jawa gegen ein Andreaskreuz an einem Bahnübergang stieß.

Der 66-Jährige wurde dabei so schwer verletzt, dass er noch am Unfallort verstarb.

Die Straße musste nach dem Unglück für etwa fünf Stunden voll gesperrt werden. Der entstandene Schaden liegt bei etwa 3000 Euro.

Nun sucht die Polizei nach Zeugen, die den Unfall bemerkt haben und Angaben zum Geschehen machen können.