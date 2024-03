Biker stirbt nach Zusammenstoß mit Streifenwagen: Was war die Todesursache?

Ludwigshafen/Mainz - Es war ein tragischer Zwischenfall auf dem Weg zu einem Einsatz. Ein Streifenwagen krachte am vergangenen Sonntag in Ludwigshafen in ein Motorrad, dessen Fahrer (†84) ums Leben kam. Am heutigen Donnerstag gab es neue Erkenntnisse zur Todesursache.