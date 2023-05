Biker verliert die Kontrolle und prallt in Erdwall: 24-Jähriger wird lebensgefährlich verletzt

Windeck - In Windeck im Rhein-Sieg-Kreis hat ein Motorradfahrer (24) bei einem Unfall lebensgefährliche Verletzungen erlitten. Ein Rettungshubschrauber brachte den Mann in eine Klinik.

Das stark beschädigte Motorrad wurde von der Polizei abgeschleppt. © Polizei Rhein-Sieg-Kreis

Wie ein Polizeisprecher mitteilte, hatte der junge Mann am Donnerstagmittag zusammen mit sechs weiteren Bikern das sonnige Wetter für eine Spritztour genutzt.

So war die Gruppe gegen 13.50 Uhr auf der B256 in Richtung Waldbröl unterwegs gewesen, als der 24-Jährige laut Angaben eines Motorradfahrers aus der Gruppe in einer Linkskurve über einen Stein fuhr und daraufhin die Kontrolle über sein Bike verlor.

In der Folge kam der junge Mann aus Sankt Augustin nach rechts von der Straße ab, fuhr über einen Grünstreifen, prallte in einen Erdwall und wurde schließlich von seinem Motorrad geschleudert.

Der lebensgefährlich verletzte Sankt Augustiner sei zunächst noch bei Bewusstsein gewesen, habe jedoch nicht zum Unfallhergang befragt werden können, wie es weiter hieß.

Ein Notarzt kümmerte sich vor Ort um den 24-Jährigen, der schließlich mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen wurde.