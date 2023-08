Biker verliert Kontrolle und überschlägt sich mehrfach: Zeugen holen ihn von Straße

Düren - Bei einem Unfall in Heimbach (Kreis Düren) hat ein Motorradfahrer (32) an diesem Wochenende schwere Verletzungen erlitten. Ein Rettungshubschrauber brachte den Mann in eine Klinik.

Sanitäter kümmerten sich um den 32-Jährigen, der schließlich per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus kam. (Symbolbild) © 123RF/chalabala

Wie ein Polizeisprecher am Sonntag erklärte, war der 32-Jährige aus Swisttal am Freitagabend (18. August) gegen 18.45 Uhr auf der L15 in Richtung der Staumauer Schwammenauel unterwegs, als er in einer dortigen Rechtskurve aus bislang unklarer Ursache die Kontrolle über sein Motorrad verlor und stürzte.

Dabei überschlug der Biker sich mehrfach und rutschte schließlich, ebenso wie die Maschine, über den Asphalt.

Zwei Zeugen handelten sofort, halfen dem schwer verletzten 32-Jährigen auf und brachten Fahrer und Bike von der Straße, wie es weiter hieß. Ein Rettungshubschrauber brachte den Patienten anschließend in eine Klinik.

"Die Ermittlungen zum Unfallgeschehen dauern an, da der Swisttaler wegen der fortdauernden Behandlung nicht befragt werden konnte", erklärte der Sprecher.