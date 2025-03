"Bild der Verwüstung": Ausweich-Manöver führt zu Crash mit fünf Autos

Rödermark - Als "regelrechtes Bild der Verwüstung" beschreibt ein Sprecher der Polizei die Situation nach einem Unfall am Dienstagmittag in Rödermark (Landkreis Offenbach).

Die 21-Jährige war mit ihrem Beetle in das Heck des A8 gekracht. © Polizeipräsidium Südosthessen

Insgesamt fünf Autos wurden durch den Crash in Mitleidenschaft gezogen. Der Schaden beläuft sich auf über 60.000 Euro. Glücklicherweise hat es nur eine leicht verletzte Person gegeben.

Der Sprecher schilderte den Hergang des Unfalls nach den bisherigen Erkenntnissen.

Demnach war ein 52 Jahre alter Autofahrer in seinem Audi A8 in der Haßwiesenstraße im Stadtteil Urberach unterwegs, als er an einer engen Stelle einem entgegenkommenden VW Beetle Platz machen wollte.

Beim Ausweichen soll sich der Mann allerdings derart verschätzt haben, dass er nahezu ungebremst in einen am Straßenrand geparkten BMW krachte und diesen auf den davor abgestellten Mercedes schob, der wiederum gegen eine Hauswand gedrückt wurde.