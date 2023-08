BMW-Fahrer kracht frontal in Kleintransporter: 59-Jähriger stirbt noch an der Unfallstelle

Lichtenfels - In Oberfranken ist es am Mittwoch zu einem tragischen Unfall gekommen. Ein 59-Jähriger verlor dabei sein Leben.

Die Unfallstelle auf der B289 im oberfränkischen Landkreis Lichtenfels: Ein 59-Jähriger ist hier bei einem Frontal-Zusammenstoß gestorben. © NEWS5 / Merzbach

Wie ein Polizeisprecher mitteilte, ereignete sich der Unfall am späten Nachmittag auf der B289 zwischen Mainklein und Burgkunstadt im Landkreis Lichtenfels.

Demnach geriet ein 59 Jahre alter BMW-Fahrer, der von Kulmbach kommend in Richtung Burgunstadt unterwegs gewesen war, aus zunächst unklarer Ursache in den Gegenverkehr. Dort kollidierte er frontal mit einem entgegenkommenden VW-Kleintransporter, an dessen Steuer ein 68 Jahre alter Mann saß.

Der BMW-Fahrer wurde bei dem Unfall schwer eingeklemmt. Ein Notarzt stellt noch während der Rettungsmaßnahmen den Tod des 59-Jährigen fest.

Der Fahrer des Kleintransporters konnte sein Fahrzeug selbstständig verlassen. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Zur Schwere der Verletzungen konnte die Polizei zunächst keine genaueren Angaben machen. Lebensgefahr bestehe aber nicht.