14.05.2024 10:30 Rennradfahrer sind gemeinsam unterwegs, plötzlich ist einer von ihnen schwer verletzt

Ein Rennradfahrer ist am Montag in Nordhausen verunglückt. Der 44-Jährige wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Von Carsten Jentzsch

Nordhausen - Ein Rennradfahrer ist in Nordhausen verunglückt. Laut Polizei wurde der 44-Jährige schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. (Symbolbild) © 123RF/teka77 Wie die Polizei am Dienstag gegenüber TAG24 mitteilte, seien drei Rennradfahrer am späten Montagabend gemeinsam unterwegs gewesen. Ein 44-Jähriger sei mit seinem Rennrad - aus noch ungeklärter Ursache - mit einem vorausfahrenden Rennrad kollidiert. Den Angaben zufolge stürzte der 44-Jährige. Mit einem Rettungswagen wurde er in ein Krankenhaus gebracht. Die Radfahrer hatten am Montagabend, gegen 20.40 Uhr, die Südstraße befahren. Später war diese vorübergehend voll gesperrt. Wie aus dem Gespräch mit der Polizei weiter hervorging, blieb die vor dem 44-Jährigen fahrende Person unverletzt.

