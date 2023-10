29.10.2023 08:03 BMW-Fahrer verliert die Kontrolle und kracht in Gegenverkehr: Zwei Schwerverletzte

Bei einem Unfall in Mettmann haben zwei Autofahrer in der Nacht zu Sonntag schwere Verletzungen erlitten. Beide Personen kamen in eine Klinik.

Von Laura Miemczyk

Mettmann - In der Nacht zu Sonntag haben zwei Autofahrer bei einem Unfall in Mettmann schwere Verletzungen erlitten. Die Polizei schätzte den durch den Unfall entstandenen Sachschaden auf rund 50.000 Euro. (Symbolbild) © 123rf/rissix Laut Mitteilung der Polizei war ein 29-jähriger BMW-Fahrer in der vergangenen Nacht gegen 2 Uhr auf der Elberfelder Straße Richtung Mettmann unterwegs, als er zwischen den Straßen Zur Düssel und Alte Kölnische Landstraße plötzlich die Kontrolle über seinen Wagen verlor. In der Folge geriet der BMW des Mannes auf die Gegenspur und krachte dort mit dem Mazda einer 23-Jährigen aus Wuppertal zusammen.

Beide erlitten bei dem Unfall derart schwere Verletzungen, dass sie zur stationären Behandlung in Krankenhäuser gebracht werden mussten. Unfall Schwerer Unfall: Frau will Landstraße überqueren und wird frontal von VW-Fahrer erfasst "Die Unfallörtlichkeit befindet sich außerhalb geschlossener Ortschaften. Die zulässige Höchstgeschwindigkeit beträgt hier 100 km/h", erklärte ein Polizeisprecher. Beide Fahrzeuge wurden durch die Kollision derart stark beschädigt, dass sie nicht mehr fahrtauglich waren und abgeschleppt werden mussten. Auch eine Leitplanke sei beschädigt worden. Den insgesamt entstandenen Schachschaden schätzten die Beamten auf mindestens 50.000 Euro.

Titelfoto: 123rf/rissix