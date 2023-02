BMW kracht gegen Hauswand: Beifahrer stirbt, drei Schwerverletzte

Bei einem tödlichen Unfall ist am späten Samstagabend ein BMW gegen eine Hauswand in Buxtehude gekracht. Der Beifahrer starb, drei Insassen wurden verletzt.

Von Oliver Wunder

Buxtehude - Tödlicher Unfall im Landkreis Stade in Niedersachsen: In Buxtehude krachte am späten Samstagabend ein Auto gegen eine Hauswand. Ein Mann starb, drei weitere erlitten schwerste Verletzungen.

Mit großer Wucht krachte der BMW mit der Beifahrerseite gegen die Hauswand in Buxtehude. © Christoph Seemann/HamburgNews Das Unglück geschah auf dem Schützenhofweg, teilte die Polizei am Sonntagvormittag mit. Gegen 23 Uhr war ein 29-Jähriger in seinem 3er-BMW aus Richtung Dammhausen kommend in die Innenstadt unterwegs. Drei weitere junge Männer saßen in dem Wagen. Der Fahrer verlor aus ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Auto. Vermutlich prallte er zuerst mit dem Rad gegen einen Kantstein auf der rechten Fahrbahnseite, danach geriet der BMW ins Schleudern, rutschte über die Straße und stieß mit der Beifahrerseite gegen ein Wohnhaus an der Einfahrt Organistenweg. Unfall Schwerer Crash auf der L47 in Rheinland-Pfalz: Vier Menschen im Krankenhaus Zuerst trafen Polizisten am Unfallort ein und befreiten den 29-jährigen Fahrer und den hinter ihm sitzenden Mitfahrer aus dem Wrack. Dagegen waren der 24-jährige Beifahrer und der Insasse hinter ihm im Fahrzeug eingeklemmt. Die Feuerwehr musste sie befreien. Der Beifahrer wurde lebensgefährlich und der Fahrer sowie die anderen beiden Insassen im Alter von 25 und 33 Jahren schwer verletzt. Am Unfallort wurden sie durch vier Notärzte, einer kam sogar aus Hamburg, erstversorgt und dann in Krankenhäuser nach Buxtehude, Stade, Harburg und Altona gebracht.

Polizei sucht Zeugen des tödlichen Unfalls in Buxtehude