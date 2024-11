03.11.2024 11:08 1.998 BMW kracht in Eiscafé: Fahrerin muss befreit werden

In der Nacht zu Sonntag ist in Odenthal ein mit drei Personen besetzter BMW in eine Hauswand gefahren.

Von Patrick Richter

Odenthal - Bei einem Unfall in Odenthal (Rheinisch-Bergischer-Kreis) ist eine Frau mit ihrem BMW in eine Hauswand gekracht. Beim anschließenden Rettungseinsatz der Feuerwehr musste auch das Technische Hilfswerk hinzugezogen werden. Die Feuerwehr musste den Wagen, der in der Nacht in diese Hauswand in Odenthal gefahren war, bergen. © Feuerwehr Odenthal Wie die Feuerwehr am Sonntag mitteilte, war der Wagen in der Nacht gegen 1.21 Uhr auf der Hauptstraße in Odenthal verunglückt. Aus noch ungeklärter Ursache kam der BMW mit drei Personen an Bord von der Fahrbahn ab und fuhr ungebremst in das Gebäude eines Eiscafés. Während sich die beiden leicht verletzten Mitfahrer selbst aus dem Wagen befreien konnten, musste die Fahrerin vom eingetroffenen Rettungsdienst zunächst im Auto behandelt werden. Anschließend kam sie verletzt ins Krankenhaus. Unfall Opel kracht gegen Hauswand: 19-Jähriger schwer verletzt Die Bergung des zerstörten BMWs gestaltete sich schwierig, weil zunächst nicht ausgeschlossen werden konnte, dass das betroffene Gebäude einsturzgefährdet ist. Das technische Hilfswerk wurde gemeinsam mit einem Bau-Statiker hinzugezogen, die anschließend aber Entwarnung geben konnten. Die Feuerwehr hatte das Auto zuvor gegen Wegrollen gesichert und stabilisiert. Nach Kollision mit Hauswand: Unfallursache noch unklar! Nach der Bergung des Autos durch einen Abschleppdienst sicherte die Polizei noch Spuren des Unfalls. Sie ermittelt auch zur aktuell noch unklaren Unfallursache.

Titelfoto: Feuerwehr Odenthal