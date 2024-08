BMW überschlägt sich und landet schrottreif auf dem Dach - Zwei Schwerverletzte!

Langenfeld - Am Wochenende kam es im Kreis Mettmann zu einem folgenschweren Verkehrsunfall . Ein 28-jähriger Autofahrer und seine Beifahrerin (38) wurden dabei schwer verletzt!

Der BMW 320 Ci des 28-jährigen Unfallfahrers blieb nach dem Crash auf dem Dach liegen. © Kreispolizeibehörde Mettmann

Wie die Polizei am Montag mitteilte, ereignete sich der Crash auf der Opladener Straße in Langenfeld bereits am frühen Samstagmorgen gegen 2 Uhr.

Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen näherte sich der Mann mit mutmaßlich überhöhter Geschwindigkeit dem Einmündungsbereich zwischen Knipprather Straße und der Auffahrt zur A59.

Dabei soll er eine rote Ampel missachtet haben. Um einen Zusammenstoß mit einem dort wartenden Fahrzeug zu vermeiden, riss der 28-Jährige das Steuer nach rechts.

Durch das abrupte Ausweichmanöver verlor er allerdings die Kontrolle über seinen BMW 320 Ci. Der Wagen überschlug sich und blieb schließlich auf dem Dach liegen.

Vor Ort anwesende Personen leisteten umgehend Erste Hilfe. Anschließend übernahm der alarmierte Rettungsdienst die weitere Versorgung und brachte die beiden Schwerverletzten zur stationären Behandlung in nahegelegene Krankenhäuser.